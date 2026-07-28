Шахматы на поле боя: историк рассказал, как современная разведка видит каждую фигуру противника

Современный уровень развития технологий и открытости информации кардинально изменил подход к поиску и идентификации тех, кто отдает преступные приказы во время боевых действий. Об этом в эфире « Крым 24 » заявил член редколлегии военно‑исторического журнала «Милитари Крыма» Сергей Колдин, подчеркнув, что сегодняшняя война все больше напоминает шахматную партию, где расположение фигур на доске просматривается с беспрецедентной ясностью.

По словам эксперта, отечественное командование теперь обладает исчерпывающей информацией о составе противостоящих сил: какие именно части и подразделения действуют на том или ином участке, кто непосредственно вел обстрелы и, что самое важное, кто стоит во главе этих формирований. Такая детализированная картина стала возможной благодаря широкому распространению средств разведки, спутникового наблюдения, радиоэлектронной борьбы и аналитической обработки больших массивов данных.

Он подчеркнул, что ключевое следствие этой технологической эволюции — существенное упрощение процедуры установления личностей, отдававших приказы о целенаправленных ударах по гражданским объектам и мирному населению. Если раньше доказательная база часто упиралась в отсутствие надежных сведений о звене принятия решений, то сегодня, имея доступ к перехватам, геолокационным данным и визуальным подтверждениям, следователи и военные юристы могут гораздо быстрее выходить на конкретных исполнителей высшего уровня.

В целом Колдин предостерегает от излишнего оптимизма: сам процесс выявления военных преступников остается трудоемким, требующим времени, сопоставления множества фактов и юридической квалификации. Однако он однозначно констатирует, что сегодня этот механизм работает заметно эффективнее, чем в прежние десятилетия, а значит, у командиров, отдающих бесчеловечные приказы, остается все меньше шансов остаться неузнанными и безнаказанными. Так что технический прогресс здесь играет не просто вспомогательную, а решающую роль в восстановлении справедливости.

Ранее он напомнил о законах войны.