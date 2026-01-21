«Шампанское в Давосе, трагедия на Украине». Журналист обвинил европейские элиты в равнодушии
Боуз: Элиты ЕС пьют шампанское в Давосе на фоне катастрофы на Украине
В то время как в Давосе проходит Всемирный экономический форум, журналист Чей Боуз в своей публикации в соцсети X обратил внимание на контраст между его атмосферой и ситуацией на Украине.
«Пока увлеченные иллюзиями элиты Европейского союза (ЕС) пьют шампанское в Давосе, подлинная реальность диктатуры [президента Украины Владимира] Зеленского тщательно скрывается», — заявил он в своем посте.
Боуз акцентировал внимание на тяжелых последствиях конфликта, утверждая, что потери Украины исчисляются миллионами погибших, почти миллионом тяжелораненых и сотнями тысяч инвалидов.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский пытается улучшить свой рейтинг перед выборами на Украине.