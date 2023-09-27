«Трое очевидных конкурентов»: с кем придется соперничать Байдену в случае ареста Трампа

Дональда Трампа признали виновным по делу о мошенничестве, в связи с чем возник вопрос — кто станет конкурентом Байдена, если политик попадет в тюрьму.

Политолог Александр Андрианов объяснил нам, как в дальнейшем могут развиваться события. По его словам, решение суда — не помеха для участия Трампа в выборах президента США.

«Признание Трампа виновным вовсе не означает, что он выбывает из предвыборной гонки. Он по-прежнему может и, я уверен, будет пытаться занять пост президента США в ноябре 2024 года. И самое интересное, в случае победы, он даже может помиловать сам себя. У него уже была такая возможность, но он отказался от этого варианта из имиджевых соображений», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Преследование Трампа, считает эксперт, не сулит его недоброжелателям каких-то благ. Решение суда может быть обжаловано,и процесс имеет все шансы затянуться на долгие годы.

«Судебные иски положительно скажутся на рейтинге Трампа и заставят сплотиться всех его сторонников.А вот у Байдена дела обстоят гораздо хуже. Его обвиняют в коррупции, что является куда более серьезным преступлением и теоретически может привести к импичменту. Причем дела связаны с украинскими компаниями, и эта ниточка может привести к другим вопросам. Например, была ли оправдана поддержка режима Зеленского или за этим стоит корыстный интерес», — отметил Андрианов.

Если же Трамп сойдет с дистанции, соперники у действующего американского главы все равно останутся. Все они — нестандартные личности, вполне способные составить конкуренцию престарелому чиновнику.

«У Байдена останется трое очевидных конкурентов.Основной — губернатор Флориды Рон Десантис, который активно противостоял обязательным прививкам от коронавируса и требовал запретить в младших классах любые разговоры о сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — рассказал политолог.

Кроме того, соперничать с Байденом, по мнению эксперта, может бывший вице-президент США Майк Пенс. Это очень верующий человек, ярый противник абортов и строгий консерватор. И, наконец, в республиканской партии ярко выделяется бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами. Его главный приоритет — добиться максимального отдаления США от Китая. Он же является автором довольно экзотических инициатив, например, распустить ФБР и закрыть Департамент Образования.

Ранее стало известно, что экс-президент США Трамп составлял список дел на секретных бумагах.