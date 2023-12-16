В статье он вспомнил на слова украинского лидера о том, что беженцы с его страны прекратят «вести себя хорошо» в случае, если Европа «бросит» Украину. По мнению автора, это являлось странной угрозой от Зеленского в адрес тех, у кого он просит помощи. Бэндоу подчеркнул, что такие действия дадут возможность Соединенным Штатам и их союзникам задуматься о собственных интересах во время разработки стратегии по Украине.

«Если твои друзья угрожают тебе, то они больше не твои друзья», — указал обозреватель.

Эксперт также выразил мнение, что беженцы с Украины не станут жертвовать своим благополучием из-за обиды на Запад. Европейские правительства также не станут терпеть мятежей от «гостей», считает аналитик.

Бэндоу указал на то, что угроза недовольством беженцев является уже не первым тревожный звонок для Запада от Зеленского. Он напомнил, как осенью прошлого года украинское правительство попыталось втянуть НАТО в столкновение с РФ, запустив свою ракету по Польше.