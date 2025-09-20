Шатдаун в США: политический кризис или стратегический ход? Почему Трамп допустил приостановку работы правительства
Трамп допустил шатдаун правительства США
Президент США Дональд Трамп не исключил введения шатдауна правительства. Такую возможность он связал с решением Сената заблокировать законопроект о выделении бюджетных ассигнований, сообщает РИА Новости.
Трамп пояснил, что отказ законодателей создает предпосылки для приостановки работы федеральных органов власти.
«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — подчеркнул он.
Ранее Трамп заявил, что не будет навязывать условия мирного соглашения России и Украине.