Шатдаун в США повлияет на помощь Украине в критический момент

Возможная приостановка финансирования Вашингтона скажется на военной помощи для Украины в самый критический момент, хотя согласованных денег должно хватить на месяц. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время беседы с местным телеканалом CNN, передает издание РИА Новости .

По словам Кирби, у правительства есть достаточное количество согласованных, но не потраченных денег. Он также заявил, что их хватит на ближайшие несколько недель, но правительство не получит денег потом, то ВСУ останутся без необходимых для контрнаступления средств в самый важный момент.

Если американский конгресс не примет бюджет до начала следующего месяца, то страну ждет «шатдаун», что будет значить приостановку деятельности правительства из-за отсутствия средств.