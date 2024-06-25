Шеф Пентагона Остин впервые с марта 2023 позвонил главе Минобороны РФ

Министр обороны США Ллойд Остин внезапно позвонил сегодня во вторник ближе к вечеру, 25 июня, своему российскому коллеге Андрею Белоусову. О б этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера.

По словам собеседника агентства, в ходе телефонной беседы главы Минобороны России и США обсудили конфликт вокруг Украины. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Остин переговорил по телефону с российским министром обороны Андреем Белоусовым. В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины», — сказал Райдер.

Также он добавил, что в разговоре с Белоусовым Остин указал на необходимость и важность сохранения дальнейших коммуникаций между военными США и России.

Стоит отметить, что последний раз разговор между главами Минобороны США и России происходил еще в марте 2023 года. Тогда на посту российского оборонного ведомства был Сергей Шойгу.