Шеф Пентагона провел переговоры с украинским министром обороны

Глава американского Министерства обороны Ллойд Остин провел переговоры со своим коллегой с Украины Рустемом Умеровым. В ходе данного разговора были затронуты вопросы западной поддержки для Киева. Об этом сообщило издание ТАСС .

Известно, что в ходе своего диалога, министрам удалось обсудить положение дел в зоне ведения боевых действий, а также, приоритеты в оказании помощи для Украины от коллективного Запада.

Недавно представители американского Пентагона отказались уточнять, на сколько еще хватит денежных средств, выделенных ранее на помощь Украине. Конгресс Соединенных Штатов пока не новый пакет помощи Киеву, но недавно в стране был принят план финансирования правительства, в котором не упоминалась помощь Киеву и Израилю.