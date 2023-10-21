Шеф Пентагона заверил украинского министра обороны в продолжении военной помощи

Американский министр обороны Ллойд Остин провел беседу с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, во время которой, уверил его в том, что будет добиваться от конгресса большего количества денег для военной помощи Киеву. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона .

В пятницу 20 октября, американская администрация направила в конгресс очередной запрос, в котором запросила более $60 миллиардов на помощь Украине.

В Пентагоне рассказали, что министры провели телефонный разговор, в котором Остин в очередной раз подчеркнул поддержку Украины от Соединенных Штатов. Сообщается, что в ходе разговора, Остин напомнил о приверженности администрации тому, чтобы просить у конгресса еще больше ресурсов для Украины.

Сообщается, что они также обсудили результаты недавней встречи государств-доноров военной помощи и последние события на Украине.