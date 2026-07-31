Как обустроить комнату школьника: нейтральная база и сменяемые акценты

Интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава в беседе с « Газетой.Ru » поделилась рекомендациями по обустройству комнаты для будущего школьника. По словам специалиста, главный принцип — нейтральная база и сменяемые акценты.

Эксперт пояснила, что стены лучше оформить в спокойных оттенках, выбрать качественную мебель простых форм и универсальное освещение, а характер и настроение добавлять через текстиль, постеры и декор, которые легко и недорого заменить по мере взросления ребенка. Антелава предупредила о двух распространенных ошибках: делать интерьер «на вырост» (слишком взрослый и некомфортный) или «на сейчас» (принты и игровые зоны быстро устаревают). Оптимальный подход — гибкое пространство, адаптируемое к изменениям вкусов.

Особое внимание специалист уделила рабочему месту. Экономия на столе без трансформации, отсутствие зарядок для гаджетов и скрытых систем для проводки, использование обычного стула вместо эргономичного — все это, по мнению эксперта, быстро оборачивается усталостью, проблемами с осанкой и снижением концентрации. Стол должен быть достаточной глубины и ширины, располагаться у окна, а стул — с регулируемой высотой и поддержкой спины.

Кроме того, Антелава подчеркнула важность зонирования. Если кровать стоит рядом со столом, а игрушки соседствуют с учебниками, ребенку сложно переключаться между работой и отдыхом. Зона учебы должна быть у окна с хорошим освещением и минимумом отвлекающих факторов, зона отдыха — с мягкой мебелью, а хранение — продуманной системой, где у каждой вещи свое место. Такой подход, по мнению эксперта, поможет ребенку сохранять концентрацию и комфорт.

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