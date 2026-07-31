В Подмосковье в августе откроются более 220 сельскохозяйственных ярмарок

В течение августа на территории Подмосковья состоятся 226 ярмарок, которые пройдут в 37 муниципальных образованиях. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, пишет Агентство городских новостей « Москва ».

По данным ведомства, торговые площадки охватят практически весь регион. Наибольшее количество ярмарок запланировано в городских округах Щелково, Красногорск, Орехово-Зуевский, а также в муниципальном округе Зарайск.

В министерстве отметили, что в последний месяц лета жители и гости Подмосковья смогут посетить тематические мероприятия, посвященные сезонной продукции и товарам местных производителей. В числе наиболее крупных проектов — ярмарки «Яблочный спас», «Рыбный день», «Сделано в Подмосковье», «Новый сезон 2026» и другие.

Посетителям предложат широкий выбор фермерской продукции, овощей, фруктов, рыбы, мясных и молочных изделий, а также товаров региональных производителей.

Уточнить адреса проведения ярмарок, даты их работы и часы приема посетителей можно на региональном портале «Мой АПК»: moyapk.mosreg.ru., где опубликовано актуальное расписание всех торговых площадок.

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