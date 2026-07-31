Огонь охватил 5 тысяч «квадратов»: на улице Днепровской во Владивостоке тушат крупный склад электроники

Сотрудникам МЧС удалось остановить распространение огромного пожара, вспыхнувшего в складском помещении с бытовой электроникой во Владивостоке, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Огонь успел захватить внушительную территорию — пламя бушует на площади порядка 5 тысяч квадратных метров. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю официально подтвердили, что к настоящему моменту объявлена локализация возгорания. Это значит, что дальнейшая угроза соседним строениям снята, однако ликвидация отдельных очагов горения все еще продолжается.

На месте происшествия на улице Днепровской развернут оперативный штаб. В тушении объекта задействованы крупные силы экстренных служб: с огнем борются более 40 спасателей, привлечено 10 единиц профильной спецтехники.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область вспыхнули пожары на крупном складе и промышленном объекте.