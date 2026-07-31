Зонты пригодятся не всем: какая погода ждет столичный регион в пятницу
Гидрометцентр: в Москве 31 июля будет +27 градусов и небольшой дождь на востоке
Фото: [Люди идут по пешеходному переходу/Медиасток.рф]
Последний день июля порадует москвичей теплом, но не обойдется без небольших осадков на востоке области. Свежий прогноз для столичного региона опубликовал Гидрометцентр России.
Синоптики обещают переменную облачность. В Москве воздух прогреется до комфортных +24…+26 градусов. В Подмосковье температурный фон будет чуть шире — от +22 до +27. На востоке области местами пройдет небольшой дождь, остальным территориям осадки не грозят.
Ночью столбики термометров поползут вниз. В столице похолодает до +15, по области — до +12 градусов.
Ветер северо-западного направления сохранит ощутимую скорость 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметках 746–747 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что 70 домов покинули жители поселка Домбаровский из-за лесного пожара.