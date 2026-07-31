Зонты пригодятся не всем: какая погода ждет столичный регион в пятницу

Последний день июля порадует москвичей теплом, но не обойдется без небольших осадков на востоке области. Свежий прогноз для столичного региона опубликовал Гидрометцентр России.

Синоптики обещают переменную облачность. В Москве воздух прогреется до комфортных +24…+26 градусов. В Подмосковье температурный фон будет чуть шире — от +22 до +27. На востоке области местами пройдет небольшой дождь, остальным территориям осадки не грозят.

Ночью столбики термометров поползут вниз. В столице похолодает до +15, по области — до +12 градусов.

Ветер северо-западного направления сохранит ощутимую скорость 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметках 746–747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 70 домов покинули жители поселка Домбаровский из-за лесного пожара.