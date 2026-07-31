Новые правила перевозок в поездах вступают в силу с сентября 2026 года

Министерство транспорта России утвердило изменения в правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Соответствующий приказ, изучили в РИА Новости , вносит коррективы в ряд ключевых процедур, включая продажу билетов и информирование пассажиров.

Согласно новым требованиям, при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования пассажир обязан указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Перевозчик, в свою очередь, будет направлять на эти контакты уведомления об отмене рейса, изменении маршрута или замене подвижного состава.

Особое внимание в документе уделено повышению доступности для маломобильных граждан. Новый порядок закрепляет приоритетную продажу специализированных мест — они будут ограничены в свободной реализации и предназначаться в первую очередь для пассажиров, использующих кресла-коляски. Для пассажиров с инвалидностью, не пользующихся колясками, возможность приобрести такие места появится не ранее чем за 10 суток до отправления, что гарантирует доступность для колясочников на ранних этапах продаж.

Важное уточнение: проезд сопровождающих на специализированных местах без одновременного проезда самого пассажира с инвалидностью теперь не допускается. Кроме того, из правил исключено требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассах — теперь это можно будет сделать и в других форматах, что упростит процедуру для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в России 1 сентября вступит в силу новый ГОСТ на паштеты для детей.