Первая российская вакцина от рака кожи: 20 пациентов получат препарат до конца года

Академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости о планах по вакцинации 20 пациентов от рака кожи до конца 2026 года. Речь идет о первой российской персонализированной противоопухолевой вакцине, разработанной на основе мРНК-технологии.

Как уточнил ученый, всего до конца текущего года препарат планируется ввести 20 больным. Первое применение в клинической практике уже состоялось в апреле — в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые была введена вакцина «Неоонковак». Проект был реализован совместно НМИЦ радиологии и НИЦЭМ имени Гамалеи.

Ранее разработчики поясняли, что препарат создается индивидуально для каждого пациента на основе анализа опухолевых антигенов. Такой подход позволяет иммунной системе точнее распознавать и атаковать раковые клетки. Вакцинация в рамках клинических исследований проводится после хирургического удаления опухоли для предотвращения рецидивов и метастазирования.

По словам представителей центра Гамалеи, текущий этап — это продолжение клинических испытаний, в ходе которых оценивается безопасность и эффективность препарата. В случае успешных результатов, вакцина может стать важным инструментом в лечении меланомы — одной из самых агрессивных форм рака кожи. Разработчики рассчитывают, что персонализированный подход повысит эффективность терапии и снизит риск возврата заболевания.

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