Громкие звуки в небе: Волгоградская область пережила тревожную ночь из-за воздушных угроз
В Волгоградской области ночью на шесть минут вводили ракетную опасность
Объявленная ночью в Волгоградской области ракетная опасность продлилась всего несколько минут, сообщает информационное агентство «Волгоградская правда» со ссылкой на мониторинговые службы региона.
Официальное предупреждение об угрозе ракетного удара поступило от регионального управления РСЧС в 02:25. Жителей призвали сохранять бдительность, однако уже через шесть минут — в 02:31 — режим ракетной тревоги был официально отменен.
При этом в области продолжает действовать режим повышенной опасности из-за атаки беспилотников. Его ввели еще накануне вечером, 30 июля, в 22:07.
По данным профильных мониторинговых каналов, минувшей ночью вражеские дроны были замечены как в небе над Волгоградской областью, так и в соседних субъектах РФ.
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