Громкие звуки в небе: Волгоградская область пережила тревожную ночь из-за воздушных угроз

Объявленная ночью в Волгоградской области ракетная опасность продлилась всего несколько минут, сообщает информационное агентство « Волгоградская правда » со ссылкой на мониторинговые службы региона.

Официальное предупреждение об угрозе ракетного удара поступило от регионального управления РСЧС в 02:25. Жителей призвали сохранять бдительность, однако уже через шесть минут — в 02:31 — режим ракетной тревоги был официально отменен.

При этом в области продолжает действовать режим повышенной опасности из-за атаки беспилотников. Его ввели еще накануне вечером, 30 июля, в 22:07.

По данным профильных мониторинговых каналов, минувшей ночью вражеские дроны были замечены как в небе над Волгоградской областью, так и в соседних субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что после налета БПЛА в Пензенской области горит склад Wildberries.