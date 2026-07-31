Стартовал пилотный проект по формированию автоматических штрафов

Роспотребнадзор совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) запустил во всех субъектах РФ пилотный проект по автоматическому формированию постановлений об административных нарушениях на основе данных системы маркировки «Честный знак». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС .

В рамках пилота система уже создает проекты постановлений на реальных данных, а специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора могут изучать материалы и подписывать документы. Штрафы участникам оборота пока не начисляются — тестовый режим необходим для отладки механизма, устранения возможных сбоев и обучения сотрудников. Полноценный запуск автоматических штрафов запланирован на 1 сентября 2026 года, соответствующий федеральный закон был подписан президентом еще 2 мая.

Как пояснили в ведомстве, нарушения будут фиксироваться по данным «Честного знака», а постановления станут формироваться в электронном виде — без составления протокола и участия нарушителя. Штрафы предусмотрены за несколько видов нарушений: продажа просроченных товаров с игнорированием разрешительного режима — 10 тысяч рублей для ИП и 20 тысяч для юрлиц за каждую единицу; нарушение минимальных и максимальных цен на табачную и никотинсодержащую продукцию — от 5 до 500 тысяч рублей в зависимости от объема продаж; реализация такой продукции продавцом без регистрации в «Честном знаке» — 50 тысяч рублей, если за месяц продано более 10 единиц.

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