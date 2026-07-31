Трамп объявил о прорыве: группировка «Хамас» готова сложить оружие под давлением США

Сенсационный прорыв на Ближнем Востоке: руководство «Хамаса» предварительно одобрило сделку, которая еще недавно казалась немыслимой. Группировка готова сложить оружие и согласиться на полную демилитаризацию сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники, пишет « Ъ ».

Подписей под документами пока нет, но в Белом доме настроены оптимистично и ждут официального утверждения соглашения в ближайшие дни. Дональд Трамп уже назвал договоренности «историческими» в своих соцсетях.

Однако в Израиле и среди западных дипломатов энтузиазм сдержанный. Собеседники издания предупреждают: сделка все еще может рухнуть. В Тель-Авиве подозревают, что заявления о разоружении — лишь попытка выиграть время и сбросить с себя военное, политическое и финансовое давление.

По данным Axios, к такому результату привела методичная работа Белого дома и так называемого «Совета мира». Последние месяцы союзники планомерно перекрывали каналы финансирования группировки.

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