Филологи назвали «нишевый» претендентом на главное слово года в России

Филологи зафиксировали настоящий бум одного слова в русском языке. Прилагательное «нишевый» вырвалось далеко за пределы маркетинга и теперь претендует на звание главного слова года. О феномене ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения, профессор кафедры русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.

По словам специалиста, многие воспринимают «нишевый» как модный неологизм, хотя словари давно его зафиксировали. Изначально слово описывало товары для узкой аудитории: нишевый журнал, продукт или парфюм. Но теперь смысл расширился. Так говорят о чем-то редком, нестандартном и даже странном. Козловская привела неожиданный пример: сегодня можно услышать, что кафе при храмах — «место довольно нишевое», а какую-то идею называют «нишевым решением».

Цифры подтверждают тренд. Медиабанк «Интегрум», хранящий крупнейший архив русскоязычных СМИ, зафиксировал резкий скачок. Если в 2019 году слово употребили около 31 тысячи раз, то в 2025-м — уже более 60 тысяч. Только за первую половину 2026 года журналисты и блогеры использовали его 60 188 раз.

Из профессионального жаргона «нишевый» перекочевал в сферу культуры и человеческих отношений, став по-настоящему модным. Лингвисты уже готовятся пристально изучать этот феномен: как слово актуализировалось, с чем теперь сочетается и как меняется его значение.

Ранее сообщалось, что стартовал пилотный проект по формированию автоматических штрафов.