Ушла за ягодами с подругами и не вернулась: в Анивском районе развернули масштабные поиски пенсионерки

В Сахалинской области экстренные службы и добровольцы прочесывают лесной массив в поисках пожилой женщины, бесследно исчезнувшей во время прогулки в Анивском районе, сообщает информационное агентство «МК на Сахалине».

Жительница региона, 62-летняя Валентина Алексеевна Новик, пропала утром 27 июля. Вместе с двумя приятельницами она отправилась собирать дикоросы в окрестностях села Воскресенское. Однако обратно из чащи подруги вернулись уже вдвоем — женщина потерялась из виду и не смогла самостоятельно выйти к людям.

Приметы пропавшей: рост около 157–160 см, среднее телосложение, русые волосы со стрижкой каре.

В день исчезновения была одета: синяя джинсовая куртка с капюшоном, черные брюки, синяя джинсовая кепка, на ногах — сапоги.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о судьбе Валентины Новик или видел похожую женщину в указанном районе, убедительно просят незамедлительно связаться со штабом поисков по телефонам: 8 (4242) 780-685, +7 (914) 752-35-24, +7 (984) 184-10-10 или +7 (962) 120-66-98.

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