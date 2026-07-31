Ночной налет дронов на Волгоград: горит промзона, жителей просят закрыть окна из-за удушливого дыма

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область вспыхнули пожары на крупном складе и промышленном объекте. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, вражеские дроны спровоцировали возгорания на территории предприятия топливно-энергетического комплекса, а также в складских помещениях.

На данный момент известно о пяти пострадавших — все они госпитализированы, медики оказывают им экстренную помощь. Кроме того, обломками и взрывной волной повреждены частный дом и многоэтажка. По сообщениям из соцсетей, в частности от телеграм-канала «Новости Волгограда — ВестиВЛГ», один из основных ударов пришелся по крупной складской зоне.

Из-за сильных пожаров Волгоград буквально накрыло плотной пеленой смога. Горожане из самых разных районов жалуются на едкий запах гари и сильную дымку в воздухе. Местным жителям настоятельно рекомендуют не открывать окна и отказаться от проветривания комнат до улучшения экологической обстановки.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области ночью на шесть минут вводили ракетную опасность.