Российские самолеты Ил-114-300 получат миллиардные субсидии на завершение сборки

Российский авиапром получит серьезную финансовую поддержку: Кабинет министров направляет дополнительные 2,6 миллиарда рублей на завершение сборки дебютной партии пассажирских лайнеров Ил-114-300. О новом транше из федерального бюджета официально объявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе профильного совещания, посвященного развитию отечественного гражданского самолетостроения.

По словам премьер-министра, эти средства пойдут на достройку первых трех серийных воздушных судов уже в течение этого года. Финансирование позволит ускорить темпы производства и приблизить момент передачи техники авиакомпаниям.

Новый Ил-114-300 — это глубоко модернизированный региональный самолет с турбовинтовыми двигателями. Государство делает на него большую ставку, так как машина создается специально для обслуживания внутренних маршрутов внутри страны.

В перспективе эти лайнеры призваны полностью обновить парк ближнемагистральной авиации. Они заменят как советскую классику в лице ветеранов Ан-24 и Ан-26, так и зарубежные аналоги, такие как франко-итальянские ATR 72 и канадские Bombardier Dash 8, которые сейчас становится все сложнее обслуживать.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предлагает продлить маркировку полуфабрикатов до февраля 2027 года.