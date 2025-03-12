Шеремет: РФ не позволит себя обмануть в украинском конфликте

Россия не заинтересована в эскалации конфликта на Украине, но и не позволит водить себя за нос, заявил в интервью ТАСС депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Москва знает, что всего за несколько часов до мирных переговоров Украина совершила самую масштабную атаку с помощью БПЛА на российские регионы, пояснил он.

«Со стороны эта массированная террористическая воздушная атака и сами переговоры смотрятся как звенья одной цепи в попытке шантажировать и запугивать нашу страну», — пояснил Шеремет.

Вот почему Москва скептически относится к переговорам, прошедшим между делегациями США и Украины.

Шеремет напомнил, что шантаж и запугивание абсолютно неприемлемы и бессмысленны, так как Россия всегда была последовательна в своих решениях и действиях.

Ранее сообщалось о том, что, по словам Трампа, Украина согласна на полное прекращение огня.