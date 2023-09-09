Шерпа России Лукаш рассказала о сложностях на саммите G20 из-за Украины

Мероприятие проходит с 9 по 10 сентября. Российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина возглавил глава МИДа Сергей Лавров. Сам же Путин не выступил перед участниками саммита по видеоконференции.

Как отметила Лукаш, этот саммит стал одним из самых сложных за всю историю его проведений. В том числе, отметила она, трудности сбыли связаны с разногласиями по Украине. Слова шерпа приводят РИА Новости.

«Это был, наверное, один из самых сложных саммитов «Группы двадцати» почти за пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней», – сказала Лукаш.

Она отметила, что разногласия на полях саммита также возникли из-за изменения климата в мире, а также с переходом к низкоуглеродным энергетическим системам.

Комментируя итоги саммита G20, Лукаш заявила, что принятая декларация отражает сбалансированную позицию по Украине стран-участниц «Большой двадцатки», а также намерение урегулировать конфликты во всем мире.

В саммите G20, помимо лидеров государств группы, участвовали представители Бангладеша, Испании, Египта, Маврикия, Нидерландов, Омана, Нигерии, Сингапура и ОАЭ. В итоговой декларации говорится о том, что следующие встречи пройдут на территории США, ЮАР и Бразилии.