«Шесть тысяч штыков» под Парижем. Макрон обсуждает отправку военных на Украину
Париж изучает участие в силовой миссии на Украине
Эммануэль Макрон провел закрытые консультации с военным командованием и лидерами парламентских фракций по вопросу возможной отправки французских войск на Украину.
Инициатива, обсуждаемая в рамках «коалиции желающих», не получила единогласной поддержки, сообщает L'Humanité.
На совещании 8 января присутствовали премьер-министр Себастьен Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен и начальник Генштаба Фабьен Мандон. Парламентариям планируется представить детали в ближайшие две-три недели.
Согласно данным издания, речь идет о планах размещения военных после заключения мирного соглашения. Предполагается формирование международного контингента (до 10 тыс. человек), где французский вклад может составить 6 тыс. военнослужащих. Штаб может расположиться в Мон-Валерьене под Парижем.
Глава фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано раскритиковала идею, отметив сомнения в надежности союзников, в частности, США.
«Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», — заявила она.
Ранее сообщалось о том, что Эмманюэль Макрон осудил визовые санкции США против европейских чиновников.