«Шесть тысяч штыков» под Парижем. Макрон обсуждает отправку военных на Украину

Эммануэль Макрон провел закрытые консультации с военным командованием и лидерами парламентских фракций по вопросу возможной отправки французских войск на Украину.

Инициатива, обсуждаемая в рамках «коалиции желающих», не получила единогласной поддержки, сообщает L'Humanité.

На совещании 8 января присутствовали премьер-министр Себастьен Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен и начальник Генштаба Фабьен Мандон. Парламентариям планируется представить детали в ближайшие две-три недели.

Согласно данным издания, речь идет о планах размещения военных после заключения мирного соглашения. Предполагается формирование международного контингента (до 10 тыс. человек), где французский вклад может составить 6 тыс. военнослужащих. Штаб может расположиться в Мон-Валерьене под Парижем.

Глава фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано раскритиковала идею, отметив сомнения в надежности союзников, в частности, США.

«Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», — заявила она.

Ранее сообщалось о том, что Эмманюэль Макрон осудил визовые санкции США против европейских чиновников.