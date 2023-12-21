Шестнадцать американских штатов рассматривают недопуск Трампа к отбору в кандидаты в президенты

Со временем к решению верховного суда Колорадо могут добавиться и другие постановления, по которым Дональд Трамп не сможет выдвигаться в ряде штатов в качестве претендента на пост национального лидера.

Суд в штате Колорадо постановил, что экс-президент виновен в мятеже против США, поэтому не может выдвигаться на праймериз в соответствии с 14-й поправкой национальной конституции. Газета New York Times сообщила, что подобные иски поданы в суды еще шестнадцати штатов Америки.

«По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность», - указали журналисты.

В то же время сотрудник предвыборного штаба Трампа уже заявил, что решение суда Колорадо было ошибочным. Он пообещал, что оно будет со временем отменено.