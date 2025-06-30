Вооруженные формирования Украины осуществили очередную воздушную атаку беспилотниками на школу «Формула успеха» в поселке Таврово в Белгородской области, сообщил Mash.

По данным источника, внутри здания в момент атаки детей не было. Пострадавших среди сотрудников учебного учреждения тоже нет.

В результате атаки был поврежден один учебный класс, а также стены здания и интерьер.

На официальной странице школы «Формула успеха» появилось обращение к ученикам и их родителям. Руководство учебного учреждения проинформировало о том, что все мероприятия, запланированные в школе, отменяются. Также руководство приняло решение закрыть вход на стадион.

Напомним, в прошлом году 41-летняя завуч этой школы Юрия Сульженко погибла после удара украинской артиллерии «Точка-У» по Белгороду. В тот злополучный день она вместе с дочерью и гражданским супругом находилась в подъезде, который обвалился после взрыва.

Ранее сообщалось, что украинские войска подорвали шахтоуправление «Покровское» в ДНР.