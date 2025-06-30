По информации, предоставленной советником главы ДНР Игорем Кимаковским, украинские вооруженные силы частично вывели из строя объекты инфраструктуры шахтоуправления «Покровское» в районе села Удачное, расположенного западнее Красноармейска. Утверждается, что взрывные работы затронули главный вентиляционный ствол и обогатительную фабрику, передает ТАСС.

Кимаковский отметил, что на данном участке фронта наблюдается активное перемещение украинских подразделений, которое значительно затруднено из-за интенсивного огневого воздействия со стороны российских войск.

Он также сообщил о предыдущих случаях уничтожения вентиляционных стволов шахты украинскими военными. Два подобных объекта, находившихся в окрестностях Красноармейска на различном удалении, были подорваны при отступлении ВСУ с занимаемых позиций в этих районах.

Шахтоуправление «Покровское», находящееся в 15 километрах к западу от Красноармейска, является крупнейшим угледобывающим предприятием в регионе. Основным направлением деятельности шахты является добыча коксующегося угля, значительная часть которого в течение многих лет поставлялась на экспорт.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили ВСУ из села Дачное в Днепропетровской области.