Школьник из Курска чуть умер от энергетика с афродизиаком

11-летний мальчик из Курска чуть не умер из-за того, что сделал пару глотков энергетика «Шпили Вили» с афродизиаком, сообщил Mash.

Школьник купил напиток в магазине. Энергетик производит фирма «Пивоварня №1».

По данным источника, после нескольких глотков у ребенка стало пропадать сознание, начались судороги и онемели конечности. Также отмечается, что во время употребления напитка ребенок курил электронную сигарету. Скорая к мальчику приехала быстро.

В больнице у ребенка случился второй приступ, отмечается Mash. Мальчика перевезли в центральную детскую больницу Курска.

Энергетик содержит экстракт дамианы. По данным некоторых ученых, он воздействуют на либидо человека.

Ранее мы сообщали, что число умерших от отравления сидром марки «Мистер Сидр» возросло до 28 человек. Всего от напитка пострадали жители нескольких регионов России – Ульяновской, Самарской, Нижегородской областей и Удмуртии.

По всей стране продукцию марки «Мистер Сидр» начали изымать. Предпринимателя, который занимался производством суррогата, арестовали. По версии следствия, в напиток был добавлен метанол вместо этанола. По внешнему виду данные спирты ничем не отличаются.