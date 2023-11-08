Школьник в Санкт-Петербурге выстрелил из арбалета в сверстницу

Подросток принес в одну из питерских школ детский арбалет и выстрелил из него в лицо сверстнице, сообщает в соцсетях региональный главк МВД России.

По информации источника, 13-летний подросток также принес с собой противогаз. В результате инцидента девочка получила травму глаза, из-за которой попала в больницу. У пострадавшей девочки определили среднюю тяжесть полученной травмы.

«Установлено, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета», – говорится в сообщении МВД.

Накануне в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что подросток бегает по школе с арбалетом. Инцидент произошел на Васильевском острове. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что мальчик сейчас работает с психологами. По данным ведомства, он воспитывается в полной семье, а особых замечаний от учителей он не получал.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области арестовали подростка, который готовил вооруженное нападение на школу, а также устроить поджог.