Луганская ученица 9-го класса Фаина Савенкова написала кандидату в президенты США от Республиканской партии, миллиардеру Дональду Трампу открытое письмо, призвав того обратить пристальное внимания на проблему постоянных бомбардировок Донбасса киевским режимом при помощи дальнобойных западных снарядов.

Как сообщает РИА Новости, у которого есть текст письма девочки, в своем послании школьница просит Трампа, как патриота своей страны, помочь остановить продолжающиеся все последние месяцы поставки западных вооружений ВСУ.

«Да, господин Трамп не является другом России, а скорее наоборот, он патриот своей страны, но он единственный, кто на сегодня способен остановить демократов и остальных политиков Запада от сползания к третьей мировой войне. Он это, кстати, обещал», — отметила луганчанка.

Савенкова обратила внимание, что, по ее мнению, в настоящее время в США «нет адекватных политиков» кроме Трампа.

К слову, Фаина Савенкова получила известность еще в 2021 году, когда совсем еще юная жительница Луганска попросила в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть скандально известный сайт «Миротворец». В марте нынешнего года уже повзрослевшая школьница письменно обратилась к французскому лидеру Эммануэлю Макрону после ряда его жестких заявлений о России и западной военной помощи киевскому режиму.