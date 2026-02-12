Школы Мичуринска опустели, Котлубань покидают жители: как регионы РФ оправляются от ночного удара

Вооруженные силы Украины в ночь на четверг нанесли массированный комбинированный удар по нескольким российским регионам, применив ракеты и беспилотники. Атакам подверглись Белгородская, Тамбовская и Волгоградская области. Имеются погибшие и раненые, повреждены объекты инфраструктуры и жилые здания, в одном из населенных пунктов проводится эвакуация населения, пишет портал «Военное обозрение».

Белгородская область: погибший и раненые, среди них ребенок

В Белгородской области обстрелы привели к тяжелым последствиям. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Всего, по данным главы региона, за минувшую ночь от атак ВСУ пострадали семь мирных жителей. Среди раненых — четырехлетняя девочка из села Севрюково Белгородского округа. Ребенок получил слепое осколочное ранение спины в результате ракетного обстрела, девочку экстренно транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Кроме того, в поселке Дубовое женщина обратилась за помощью с баротравмой после детонации беспилотника, в селе Головино ранение получил мужчина. Еще один мужчина с минно-взрывной травмой госпитализирован в Белгороде, трое пострадавших в Волоконовском районе после атаки дрона на автомобиль лечатся амбулаторно.

Тамбовская область: атака на Мичуринск, отмена занятий в школах

Объектом удара в Тамбовской области стал наукоград Мичуринск. Губернатор Евгений Первышов проинформировал, что в результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, возник пожар в магазине «Магнит». Также пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — огонь охватил учебные мастерские.

По предварительным данным, ранения получили два человека. На месте инцидента работают оперативные и специальные службы.

В связи с произошедшей террористической атакой и необходимостью обеспечения безопасности детей мэр Мичуринска Максим Харников принял решение об отмене очных занятий во всех школах города 12 февраля. Местные власти призвали жителей воздержаться от публикации в сети фото- и видеоматериалов, фиксирующих последствия удара и работу систем ПВО.

Волгоградская область: пожар на объекте Минобороны, массовая эвакуация

Ракетной атаке подвергся и Городищенский район Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что целью удара стал объект Министерства обороны РФ в районе поселка Котлубань. При падении обломков на территории военного объекта произошло возгорание.

К тушению пожара привлечены противопожарные службы региона, подразделения МЧС и Министерства обороны. Пострадавших среди гражданского населения и разрушений жилых объектов нет.

В целях безопасности жителей и предотвращения угрозы детонации власти объявили и проводят эвакуацию населения поселка Котлубань (население — около 2 тысяч человек), расположенного в 30 километрах к северо-западу от Волгограда. Для размещения эвакуированных развернуты пункты временного пребывания на базе Городищенской детско-юношеской спортивной школы и районного Дома культуры. Доставка людей в безопасную зону осуществляется автобусами.

Таким образом, минувшая ночь показала, что киевский режим не отказывается от террористических методов и лишь наращивает интенсивность ударов по гражданской инфраструктуре и густонаселенным районам России.