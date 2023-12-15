Шмыгаль заявил, что Украина получит 1,34 миллиарда долларов из Всемирного банка

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получит 1,34 миллиарда долларов от Всемирного банка. Об этом он написал в своих соцсетях в пятницу, 15 декабря. Он отметил, что часть этой суммы пойдет на выплаты пенсий и зарплат.

«Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета», – отметил Шмыгаль.

Кроме того, написал украинский премьер, основная часть этих средств исходит от Японии (1,086 миллиарда долларов). Остальное деньги являются грантами США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины.

4 ноября руководитель налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что украинский государственный бюджет чрезвычайно зависит от внешней помощи. Киеву необходимо привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в форме грантов и льготных кредитов до конца 2023 года. Позже украинский премьер Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает на получение финансовой помощи больше, чем 30 миллиардов долларов от Европейского союза (ЕС), США, Международного валютного фонда, а также стран-союзниц, чтобы компенсировать дефицит государственного бюджета.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что республиканцы в палате представителей США ушли в отпуск, не согласовав запрос администрации Джо Байдена на выделение финансовой помощи Киеву.