Шойгу назвал потери ВСУ за полгода контрнаступления

Шойгу в пятницу, 1 декабря, выступает на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России. По информации главы Минобороны, за шесть месяцев так называемого контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.

Он отметил, что ситуацию на фронте для украинских военных усугубили поставки западной техники и боеприпасов. Этот факт также увеличил число потерь. Шойгу подчеркнул, что российская армия продолжит наращивать боевой потенциал с учетом сложившегося опыта СВО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинцы испытывают чувство уныния из-за провала контрнаступления и ощущения, что конфликт закончится не скоро. Как отметило издание, из-за этого на Украине усиливается сопротивление призыву на военную службу.

Как ранее сообщал президент России Владимир Путин, украинский «контрнаступ» начался 4 июня. По словам российского лидера, украинская армия не испытывает успехов в зоне боевых действий и терпит колоссальные потери, в то время как ВС РФ, наоборот, наращивают свою мощь и оперативно выполняют поставленные задачи.