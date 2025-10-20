Бывший министр обороны, секретарь Совета безопасности Российской Федерации и президент Русского географического общества Сергей Шойгу выразил мнение, что не следует называть Донбасс и Новороссию новыми регионами. Об этом информирует ТАСС.

По словам Шойгу, такое толкование истории является неверным. Он утверждает, что Донбасс и Новороссия всегда были частью России. Политик также считает, что приставка «новые» к этим регионам не совсем уместна.

«Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что РГО проявляет интерес к этим областям, так как они напрямую связаны с российской историей.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин озвучил ключевое условие для завершения конфликта в Украине. Он потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой Народной Республикой.