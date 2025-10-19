В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом условия для завершения войны и установления мира. Согласно информации, опубликованной в The Washington Post, Путин предложил довольно простое и выполнимое решение.

Он выразил готовность прекратить военные действия, если Украина уступит России оставшиеся территории ДНР, которые все еще контролируются ВСУ. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

По некоторым данным, президент России Владимир Путин готов уступить часть территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой Народной Республикой.

«Это немного менее масштабное территориальное требование по сравнению с тем, что было озвучено в августе в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома считают, что это прогресс», — пишет издание.

Один из собеседников WP, высокопоставленный европейский дипломат, выразил мнение, что в Киеве не согласятся на подобную сделку.

Ранее сообщалось, что общественник Рогов считает визит президента Украины Зеленского в США провальным.