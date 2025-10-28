Шойгу обвинил Запад в стремлении расчленить Россию

В статье, опубликованной на сайте aif.ru , секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны пытаются разделить Россию на множество мелких государств с целью использования их в своих интересах.

По словам Шойгу, коллективный Запад не понимает специфики российских межнациональных отношений и не осознает силу и сплоченность многонационального народа России, что делает нас устойчивыми к разрушительным геополитическим манипуляциям. Именно в единстве наша сила, подчеркнул он, и именно благодаря ему мы имеем возможность для свободного и всестороннего национального развития.

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», — отметил Шойгу.

Шойгу отметил, что в настоящее время Россия и ее общество сталкиваются с сильным внешним давлением. Противники ошибочно считают, что многонациональность страны является ее слабостью, и настойчиво пытаются вызвать разногласия среди российского населения.

«Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ», — добавил секретарь Совбеза РФ.

Шойгу напомнил, что в современном мире Россия служит примером национальной политики, а ее подход к межнациональным отношениям может быть полезен для других стран.

Ранее Сергей Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми российскими регионами.