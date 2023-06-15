Шойгу опроверг слухи о том, что СВО «ударила» по военно-техническому сотрудничеству России с другими странами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу опроверг информацию о том, что специальная военная операция на Украине «ударила» по военно-техническому сотрудничеству России с другими странами. Глава оборонного ведомства высказался по этому поводу телеканалу «Звезда».

«Слухи о том, что это (спецоперация) серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы», – сказал Шойгу.

Он добавил, что в 2022 году военно-техническое сотрудничество достигло «довольно серьезных и больших показателей».

В августе 2022 года на форуме «Армия-2022» Минобороны РФ заключило 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 525 млрд рублей.

Глава Ростеха Сергей Чемезов, комментируя односторонние санкции со стороны Запада, в интервью ТАСС сообщил, что ОПК РФ пострадал от них меньше всего. По его словам, российский ОПК оперативно отреагировал на запрос армии РФ на боеприпасы и оружие, которые используются на СВО.