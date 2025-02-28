Шойгу прибыл в Пекин с однодневным визитом

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, прибыл в Пекин с однодневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщили представители пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

В ходе запланированных встреч стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также актуальные международные и региональные вызовы.

Представители Совбеза РФ подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем характеризуются стратегическим партнерством. Стоит отметить, что это уже вторая поездка Шойгу в Китай за последние три месяца.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии Субианто на встрече с Шойгу назвал Путина лучшим другом.