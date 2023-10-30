Шойгу прилетел в Китай предотвращать мировые конфликты

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в Пекин. Как проинформировали в российском оборонном ведомстве, он посетит 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности.

Отмечается, что на полях саммита представители ведущих мировых держав, среди которых США, Ирана, Саудовской Аравии и Британия, намерены обсудить проблемы глобальной безопасности на планете.

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — цитирует заявление Минобороны ТАСС.

Всего же на форуме в Пекине примут участие официальные делегации из более чем 90 стран мира, добавили в Минобороны.