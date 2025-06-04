Шойгу прилетел в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном
Шойгу прилетел в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Ыном
Фото: [pxhere.com]
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Сергею Шойгу, секретарю Совета безопасности России, посетить Пхеньян с целью встретиться с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщает ТАСС, за последние два месяца столицу КНДР Шойгу посещает уже второй раз.
Стороны планируют обсудить некоторые условия Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, а также увековечивание памяти северокорейских бойцов, принимавших участие в освобождении Курской области.
Также Шойгу и Ким Чен Ын обсудят актуальные вопросы международной политики, в том числе украинский конфликт.
Ранее сообщалось о том, что Ким Чен Ын похвалил солдат КНА за успехи на соревнованиях.