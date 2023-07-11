Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления.

По словам президента РФ Владимира Путина, украинский «контрнаступ» начался 4 июля. Шойгу заявил, что за это время украинские военные потеряли 26 тысяч бойцов. Также армия Украины лишилась 3 тысячи единиц разного вооружения.

Шойгу также назвал технику, которую в ходу спецоперации удалось ликвидировать российским военным. Так, ВСУ лишились 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley, а также пять французских колесных танков АМХ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение танков Leopard.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Основными ее целями стали денационализация, демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. В последствии, территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.

Украина «громко» анонсировало свое контрнаступление. Несмотря на это, ВСУ терпят большие потери, а западная техника, переданная Киеву, становится законной целью для России.