Фото: [ Шойгу рассказал о планах ВСУ нанести удар по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow ]

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом глава ведомства сообщил во время заседания коллегии военного ведомства, которое проходит во вторник, 20 июня.

«По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс»и «Сторм Шэдоу», — сказал Шойгу.

Киев получил от США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в июне 2022 года. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получила от западных союзников 26 систем HIMARS.

В мае Великобритания подтвердила передачу Киеву дальнобойных ракет англо-французского производства Storm Shadow. Отмечалось, что Соединенное Королевство условилось передать Киеву такие ракеты только в случае, если ВСУ не будут наносить удары по территории России. — Дальность ракет Storm Shadow составляет более 250 км.

Ранее западные СМИ сообщили, что Украина уже применяется ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР и ДНР.