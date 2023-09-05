Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления

Министр обороны РФ рассказал о потерях украинской армии с начала контрнаступления. По словам президента РФ Владимира Путина, украинский «контрнаступ» начался 4 июня.

ВСУ намеревались продвигаться на южно-донецком, артемовском и запорожском направлениях.

«Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и почти 7 тысяч единиц вооружения», – сказал Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, самая сложная обстановка на фронте сложилась на запорожском направлении. Шойгу подчеркнул, что ВСУ на этих участках ввели в бой бригады из стратегического резерва, которые тренировались по руководством западных инструкторов.

Путин отмечал, что украинские военные не испытывают успехов ни на одном из направлений, а российские солдаты, наоборот, выполняют все задачи оперативно и успешно.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне проведения специальной военной операции. Эту информацию также подтвердило издание Forbes.