Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых гражданин не сможет подписать контракт для прохождения службы в рядах ВС РФ.

Соответствующий документ с перечнем заболеваний, которые не позволяют служить по контракту, появился на официальном портале правовой информации в среду, 13 сентября.

Из текста приказа следует, что подписать соглашение с Минобороны РФ не смогут граждане, у которых обнаружен ВИЧ, гепатит С и В, все формы активного туберкулеза органов дыхания, сахарный диабет первого типа, эпилепсия с ее проявлениями в виде припадков с частотой менее пяти раз в год, люди, перенесшие инсульт и страдающего от его последствий, имеющие сердечные заболевания (сердечная недостаточность III функционального класса), бронхиальную астму и врожденные аномалии органов дыхания.

Также на службу по контракту не могут претендовать граждане, имеющие последствия ранений и каких-либо повреждений – например, последствия глубоких ожогов, последствия огнестрельных ранений костей.

Отдельным пунктом выделены психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психотропных веществ.

Заключить контракт на прохождение военной службы в ВС РФ могут граждане России или иностранцы от 18 лет с общим образованием и медицинской справкой о годности по состоянию здоровья. Медосмотр обычно проходит в военном комиссариате.