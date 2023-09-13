Шойгу заявил, что у России нет других вариантов на Украине, кроме как победить

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на вопрос о победе России в ходе специальной военной операции на Украине. Глава оборонного ведомства высказался в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, одержит ли Россия в этом конфликте победу, Шойгу заявил, что «у нас нет других вариантов».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. К одним из главных ее целей российский лидер отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей стали частью РФ в результате референдумов, проведенных в сентябре 2022 года.

Путин предостерег другие страны от вмешательства в конфликт, заверив, что в этом случае РФ придется ответить. Кроме того, российский лидер заявил, что любое поставленное Киеву оружие и военная техника западными «партнерами» будут являться законной целью для ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило об атаке на судоремонтный завод в Севастополе со стороны ВСУ. По данным оборонного ведомства, в сторону города было выпущено 10 крылатых ракет, 7 из которых сбила система ПВО. В результате инцидента на объекте возник пожар, а 24 человека получили ранения.