Шокирующая небрежность Макрона на встрече с Зеленским взорвала Сеть

Президент Франции Эммануэль Макрон во время официальной фотосессии по итогам переговоров держал руку в кармане брюк и стоял в расслабленной позе.

Как отмечает польское издание Fakt, подобная небрежность в поведении на столь высоком уровне считается нарушением дипломатических норм.

Журналисты Fakt предположили, что такая манера держаться может свидетельствовать не только о пренебрежении к протоколу, но и о недостаточно серьезном отношении французского лидера к результатам самой встречи.

Напомним, на переговорах по Украине между Дональдом Трампом и европейскими лидерами возникли серьезные разногласия: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на немедленном прекращении огня, в то время как американский президент выступает за «прочный и справедливый мир» без предварительных условий.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал ясность по конфликту на Украине через неделю.