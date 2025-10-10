Участник специальной военной операции (СВО) с позывным Джанкой раскрыл шокирующие подробности о практике выплат вознаграждений военнослужащим ВСУ за расправы над гражданским населением Курской области. Фрагмент интервью с военным выложил телеграм-канал телеканала «Звезда».

Джанкой, ссылаясь на показания захваченного в российский плен украинского боевика, рассказал, что в ВСУ существует система финансовой мотивации для совершения преступлений против мирных жителей.

Так, за каждое убийство гражданского лица Европа выплачивала исполнителям по $1000.

Во время оккупации приграничных территорий России на украинской стороне действовали наемники, чьей основной задачей было уничтожение местного населения.

В августе 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область под массированным обстрелом Суджанского района.

В апреле 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

Ранее российские военнослужащие раскрыли секретную переправу ВСУ.