Российские военные раскрыли секретную переправу ВСУ

Военные ВС РФ выявили и ликвидировали масштабное подземное сооружение противника. Обнаруженный тоннель протяженностью около 700 м мог использоваться для скрытного перемещения и осложнять наступательные действия. Подробнее об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский командир.

Командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным Дава сообщил, что подземный ход был проложен через весь лесной массив на константиновском направлении. Объект имел два выхода и был крайне сложен для обнаружения с воздуха, что позволяло силам противника оставаться невидимыми. Военный пояснил, что такое сооружение давало значительные тактические преимущества.

Разместив в тоннеле пулеметный расчет, можно было долгое время сдерживать атаки наступающих подразделений. Кроме того, он мог использоваться для скрытной переброски личного состава. В ходе операции российские военные не только обнаружили этот объект, но и уничтожили находившихся внутри боевиков.

