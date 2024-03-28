Шольц: часть стран обсуждает возможность достижения мира на Украине

Некоторые государства на достаточно высоком уровне ведут обсуждение возможности прекратить боевые действия на украинской территории. Это происходит на уровне советников национальных лидеров. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова привела газета Märkische Allgemeine Zeitung.

По мнению немецкого канцлера, мира можно достичь в любой момент. Поэтому представители разных стран ведут диалог между собой.

«Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что для мира необходимо, чтобы президент РФ Путин вывел войска с украинской территории и тем самым прекратил конфликт.

Ранее Шольц назвал терактом случай с пожаром на подстанции, которая обеспечивала электроэнергией завод Tesla на территории страны. Тогда без электричества осталось само предприятие, а вдобавок к нему и город, расположенный рядом.